المهندسين: استردينا نسبة الـ30% في شركة يوتن بعد انخفاضها لـ2.25%

قال المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار «العديد من الأكاذيب والبيانات المغلوطة المنسوبة إلى بعض المهندسين الذين لم يوفقوا في انتخابات نقابة المهندسين لعام 2020 وذلك بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين صفوف المهندسين بغرض تصفية حسابات انتخابية»، بحسب وصفه.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين المصرية في بيان له اليوم على الآتي:-

أولا:- اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة هي قرارات المجلس الأعلى للنقابة ولا يوجد ما يمنع قانونا من أن يكون عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ممثلا في أحد مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها النقابة، بل هم الأحرص دفاعا عن حقوق النقابة ومنذ اختيار نقيب مهندسي مصر ومعه المهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق حتى 2020 فقد استردت النقابة نسبة التمثيل في أسهم الشركة لتكون 30%؜ بدلا من 2.25%؜ التي تركها المجلس السابق في مهب الريح كما تم صرف توزيعات أرباح نقدية للنقابة ولأول مرة منذ سنوات بعد تفاوضات مضنية مع الشريك الأجنبي.

ثانيا:- نقيب مهندسي مصر وافق على ترشيحه لمجلس إدارة شركة يوتن وأصر على عدم أخذ أي بدلات أو مكافآت مجلس إدارة وتم تدوين ذلك بمحاضر المجلس الأعلى صراحة ووافق على الترشيح مقابل ذلك وكان هذا شرطه الأساسي ومثبت بإدارة الشؤون المالية في النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات في أنه لم يحصل على مليم واحد نظير هذا التمثيل بل كان وجوده نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات الكبرى والهيئات الاقتصادية والتي حققت أعلى نتائج لها في فترة إدارته لها والتي ساعدت في أن يسترد للنقابة حقوقها المسلوبة.

وتابع: ونؤكد أن المهندس نقيب مهندسي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لا يتقاضون أي أتعاب أو بدلات نظير عملهم النقابي، بل ويساهمون بوقتهم ومجهودهم ومالهم الخاص لرفع شأن مهنة الهندسة والنقابة والمهندسين وخدمة مصرنا الحبيبة.

ثالثا :- لا توجد أي تنسيقات أو ترتيبات مستقبلية مع أي مساهم من مساهمي شركة المهندس لتأمين وإن ما ورد عن هؤلاء المهندسين فهي ادعاءات باطلة وافتراءات وأكاذيب وليس لها أساس من الصحة ولا ترقى لمجرد الرد عليها.

وأخيرا :- تهيب النقابة بالمهندسين لفظ هذا اللغط وتدعوهم جميعا للمشاركة الفعالة في كل أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر.