وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن آخر آخبار كورونا: زيادة في الإصابات

أصدرت وزارة الصحة والسكان آخر إحصائية خاصة بمستجدات فيروس كورونا والتي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس 1201 حالة مصابة بالفيروس بعدما ثبت تحاليها إيجابيتها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان وفقا لتوجيهات منظمة الصحة والسكان والتي أصدرتها مع انتشار جائحة فيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس 245721 من ضمنهم 181478 حالة تم شفاؤها.

وزارة الصحة والسكان تعلن خروج 901 حالة متعافية

وكشف إحصائية وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس وذلك بعد إعلان الوزارة أمس خروج 901 حالة من كل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالفيروس على مستوى محافظات الجمهورية إلى 181478 حالة حتى اليوم.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من نزع الكمامات عند التحدث مع الآخرين وكذلك عند التواجد في الأماكن المزدحمة، وقالت الوزارة إن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين لذلك يجب اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وكذلك البعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل والأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

رفع أعلى درجات الاستعداد

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الذهاب الى المستشفيات فى حال ظهور أي عرض من أعراض الفيروس وعدم الانتظار لطلب الرعاية في توقيت متأخر.

وقالت الوزارة: تتمثل أعراض الفيروس في ارتفاع فى درجة الحرارة أو الغثيان أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو آلام في البطن أو تورم العينين أو ظهور طفح جلدي أو آلام أسفل الرقبة أو الإسهال أو سيلان الأنف.