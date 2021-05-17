الصحة تكشف عدد المطعمين بلقاح كورونا: وصلنا لـ1.3 مليون مصري

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا حتى الآن، حيث قال المصدر لـ«الوطن»، إنّ عدد المطعمين باللقاح وصل لمليون و300 ألف مواطن ولم يعاني أي مواطن حتى الآن من أعراض جانبية خطيرة أو غريبة، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا لحجز اللقاح، خاصة وأنّ الفترة المقبلة ستشهد تدفقات كبيرة في شحنات لقاح كورونا.

الصحة تستقبل حصتها من جافي بشكل مستقر وإقبال من الشباب

وتابع المصدر أنّ مصر تسلمت جزءا من حصتها للقاح كورونا استرازينكا من التحالف الدولى جافي، فاستقبلت منذ أسبوع مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا، كثاني دفعة ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

تزويد عدد مراكز تلقي لقاح كورونا

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وجهت بتوسيع عدد مراكز تلقي لقاح كورونا، وتخطى عدد المراكز أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، محذّرا أي جهة من الترويج لإعطاء اللقاح للمواطنين: «الجهة الوحيدة المسؤولة هي وزارة الصحة والسكان، واللقاح يعطى مجانا حتى الآن، ويتم من خلال التسجيل على موقع الوزارة وليس أي مكان آخر، وحال التعثر هناك خطوط ساخنة للوزارة ووحدة صحية داخل كل مستشفى، مزودة بأطقم إدارية وفنية تعمل على مساعدة المواطنين في التسجيل وإدخال بياناتهم».

وناشد المصدر المواطنين بالتسجيل خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إذ إنّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لأنه مناعتهم ضعيفة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وأشار المصدر إلى أنّ هناك إقبال كبير من الشباب على التسجيل وأخذ اللقاح وهو أمر جيد، خاصة وأنّه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين باللقاح داخل أي دولة يساعد في حصار الفيروس.