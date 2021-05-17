كيف يتم «تسعير» الخدمات الطبية في نظام التأمين الصحي الشامل؟

يعد قانون التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع صحي قومي في مصر يغطي 100 مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية، وهو ما يتكلف مليارات الجنيهات للوصول لخدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويتطلب تسعير للخدمات التي تتفاوت أسعارها لكن تلتزم الهيئة بشرائها، الأمر الذي تناوله القانون بتفاصيله، حيث نص القانون على إنشاء لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها.

لجنة لتسعير خدمات التأمين الصحي

وتنص المادة 9 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن: تنشأ بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنشأة بموجب المادة (4) من هذا القانون، لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن 9 ولا يزيد على 15 عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وتضم عدد من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع. وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة.

مما تتكون اللجنة الخاصة بتسعير الخدمات الطبية؟

1- لا يقل عدد أعضاء لجنة التسعير عن 9 ولا يزيد عن 15 عضوا.

2- ربع أعضاء اللجنة من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية.

3- تضم اللجنة عددا من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع.

وتنص المادة 18 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أنّ مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، ويتولى إدارتها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله العديد من الأختصاصات من ضمنها: التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية.

أكثر من 24 مليارا إجمالي حجم الموازنة المتوقعة للتأمين الصحي

وتبلغ إجمالي الموازنة المتوقعة للهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية الجديدة 2022/2021، نحو 24 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، وهي جملة الإيرادات المتوقعة، مقابل نحو 20 مليارا و980 مليون جنيه، بموازنة العام المالي الحالي 2021/2020، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و350 مليونا و700 ألف جنيه.