طبيب عن استخدام الكلاب والنحل في الكشف عن كورونا: ستقلل تكلفة التحاليل

أجرى باحثون هولنديون تجربة جديدة على مجموعة من النحل، للكشف عن عينات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حاسة الشم القوية لدى النحل، والتي قد تساعد في إظهار النتائج خلال ثوانٍ، وأسرع من الفحوصات الطبية، بحسبما نشرته «دويتشه فيله».

استخدام النحل في الكشف عن كورونا

واستخدم الباحثون في معمل الأبحاث البيطرية بجامعة فاخننجن مياه بالسكر، في تدريب النحل؛ لمكافأته بعد الكشف عن العينات المصابة بالفيروس المستجد، وفي حالة فشل النحل يحرم من مكافأته.

الكلاب تكشف حالات كورونا في ألمانيا

ولم تكن هى المرة الأولى التي يستخدم فيها حشرة أو حيوان في الكشف عن كورونا، ففي العام الماضي 2020، تم تدريب كلاب الجيش الألماني لمدة أسبوع؛ لاكتشاف المصابين بالفيروس المستجد، وذلك بصورة أكيدة بحسب دراسة مؤسسة المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر بغرب ألمانيا.

دول تستعين بالكلاب للكشف عن كورونا

وعن استخدام الحيوانات والحشرات في الكشف عن كورونا، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه هناك الكثير من الدول مثل أستراليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، تستعين بالكلاب للكشف عن فيروس كورونا، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، للتأكد من مدى فعاليته.

بدران: يمكن استخدام الكلاب والنحل كخطوات تكميلية للفحص

وأضاف «بدران» في حديثه مع «الوطن»، أنه يمكن استخدام هذه الطريقة كخطوة تكميلية في فحص العدوى بالأماكن العامة، مثل المطارات والملتقيات الرياضية، والتفتيش على الحدود، والتجمعات الكبرى للحد من انتشار كورونا بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن مركز الشم عند الكلب أكبر من مثيله لدى الإنسان 40 مرة، حتى أنه يستطيع تمييز رائحة توأمين متطابقين تمامًا، وكذلك الروائح حتى بالتركيزات الضعيفة جدًا، وبتركيز 100 مليون مرة أقل عن التركيزات التى يستطيع البشر استنشاقها.

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن نتائج الدراسات والتجارب على إمكانية استخدام حيوانات أو حشرات فى الكشف عن كورونا ستحدد يمكن تعميمها أم لا، وحينها ستقل تكاليف التحاليل.