الصحة تستقبل المواد الخام للقاح كورونا لبدء إنتاجه في مصر

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال أولى شحنات المواد الخام الخاصة بتصنيع لقاح كورونا اليوم وغدا، والمقرر أن تكون 1400 لتر لتصنيع مليونين و250 ألف جرعة من اللقاح الصيني بمصر، حيث كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن آلية التصنيع المقرر العمل بها هذا الشهر، موضحا أنّ الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، تتوقع وفقا للخطة الموضوعة، إنتاج مليوني جرعة بنهاية الشهر المقبل.

نستعد لإنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه بنهاية العام ستكون مصر صنّعت 40 مليون جرعة لقاح، وستكون مصر مركز في القارة الأفريقية لإنتاج لقاحات كورونا، لافتا إلى قدوم فريق من منظمة الصحة العالمية للإشراف على خطوط الإنتاج الخاصة باللقاح في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وكان فريق من المنظمة جاء إلى مصر قبل ذلك لإعطائها الموافقة على بدء التصنيع والتأكد وقتها من جاهزية المصانع التابعة للشركة.

اللقاح يعتمد على تقنية كلقاح الإنفلونزا

وتابع المصدر، أنّ لقاح كورونا المقرر إنتاجه في مصر يعتمد على تقنية مثل تلك التي يعمل بها لقاح الإنفلونزا، وهذه التقنية اختبرها العالم لسنوات طويلة، مشيرا إلى أنّ لقاح كورونا سيكون موسميا، وعلى المواطنين الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وأوضح أنّه لن يحصل أحد على اللقاح إلا من خلال التسجيل على الموقع، ولا صحة بالتصريح لأي جهة بتوزيع اللقاحات في المنازل، وحتى الآن لقاح كورونا مجاني، والدولة تسعى في هذا الملف لتوفير أكبر قدر من التطعيمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، تستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة إن كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكدت أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).