تعرف على الأوراق المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

منذ بدء إجراءات التصالح على العقارات المخالفة، زاد الإقبال على تركيب العدادات الكودية، والتي تمكنه حال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون من تغيير العداد من كودي إلى قانوني دون رسوم، من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار ويتطلعون إلى معرفة الأوراق المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.

اتجه الناس في الفترة الأخيرة إلى تركيب عدادات كودية، خاصة أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية، لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء، لذا تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز الأوراق المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.

الأوراق المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

- خطاب تصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء شرط أن يكون موجها لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من البطاقة الشخصية لمالك الوحدة.

- صورة من عقد ملكية الوحدة.

- العقد الذي تم إبرامه بين المتقدم للحصول على العداد وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.

- صورة إيصال الممارسة.

- صورة للعقار من الخارج.

- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفقا به المستندات المطلوبة بتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح.

- تحويل العداد الكودي لقانوني يكون دون أي رسوم، ولا يتطلب أي مصاريف مالية إضافية.

- تغيير العداد الكودي لقانوني لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016.

ويعد الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية، تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي.