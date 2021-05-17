فى عيد ميلاده الـ81.. صور نادرة للزعيم عادل إمام

واحد من الفنانين الذين تربعوا على عرش الفن، ولم يتمكن أحد من المنافسة أو حتى الاقتراب بجواره، قدم الكثير من الفن والإبداع على مدى سنوات طويلة، ولذلك فاليوم عندما يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81، يحتفل معه جمهوره في الوطن العربي بأكمله.

وفي عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، نعرض عدداً من الصور النادرة التي شهدت على كثير من ذكريات تاريخه الفني والإنساني، حيث ظهر الفنان عادل إمام في صورة نادرة له أثناء فترة الدراسة، وظهر بملامح لم تتغير كثيراً عن ما ظهر به على الساحة الفنية.

وهناك أيضاً صورة نادرة أخرى للزعيم عادل إمام مع والده، كشفت عن أن السر وراء ملامحه التي تميز بها هو والده، الذي يشبهه كثيراً، وجمعت الصورة بين الجد والابن والحفيد.

أما الصورة التالية فتحكي عن واحدة من النجاحات التي تمكن الزعيم عادل إمام من تحقيقها، وهي تكوين عائلته الصغيرة والحفاظ عليها بعيداً عن صخب الشهرة، فتزوج من السيدة هالة الشلقاني، وأنجب منها ثلاث أبناء.

كان واحد من الأصدقاء المقربين للزعيم عادل إمام هو الفنان مصطفى متولي، وجمعت بينهما الكثير من الذكريات، ولم تتوقف هذه العلاقة عند الصداقة فحسب، وإنما أصبحت قرابة بقرار زواج متولي من شقيقة إمام، وفي الصورة تظهر كواليس إحدى السهرات التي جمعتهما معاً.

واحد من العلامات الفارقة في تاريخ الزعيم عادل إمام هو الكاتب الكبير وحيد حامد، حيث شكلا معاً ثنائياً حقق نجاحاً كبيراً، من خلال عدة أعمال سينمائية، منها فيلم «اللعب مع الكبار»، والذي تظهر صورة منه تجمعهما سوياً داخل الكواليس.

كما شارك الزعيم عادل إمام كثير من النجمات في بطولة أعماله، وكان من بينهن الفنانة مديحة كامل، التي جمعت بينهما «كيميا كبيرة»، كانت سبباً وراء مشاركتها له في أكثر من عمل فني، من بينهما فيلم «الجحيم».