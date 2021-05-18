حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء قدرتهم العالية على التكيّف مع شتّى الظروف والمواقف مهما كانت صعوبتها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.