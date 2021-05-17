المطاعم السياحية تطالب بمد عملها للفجر في الصيف بسبب السياحة العربية

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة ستطلب خلال الأسابيع المقبلة، عقد اجتماع مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمطالبته بتعديل مواعيد غلق المطاعم السياحية، خلال فصل الصيف الحالي، لتكون في الثالثة أو الرابعة فجرا، بعد عودة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر.

وأضاف «المصري» لـ«الوطن» أن المطاعم والمنشآت السياحية ومسارح المنوعات، تعتبر واحدة من أهم أدوات جذب السائح العربي لزيارة مصر، حيث يفضل السياح العرب تناول وجبة العشاء والسهر بها.

القضاء على الصورة السلبية

وأوضح المصري أن موافقة مسئولي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، على استثناء المنشآت والمطاعم السياحية من قرار الغلق في الـ 9 مساء، خلال إجازات العيد قضى على الصورة السلبية التي كانت ستتولد لدى السياح عن معدلات الإصابة بكورونا في مصر، حال تم إغلاق تلك المنشآت في التاسعة مساء، وساهم في إيصال رسالة إيجابية للسائح بأن الحياة بمصر تسير بشكل طبيعي دون أي إجراءات استثنائية وأن المدن السياحية آمنة صحيا.

تطبيق مواعيد العمل خلال الصيف

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية، ستعود بداية من يوم الأحد المقبل، إلى مواعيد الغلق الطبيعية خلال فصل الصيف، المحددة بالواحدة صباحا مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية، إذا لم يصدر مجلس الوزراء أو اللجنة الوزارية لأزمة كورونا أي قرارات بخصوص مواعيد غلق وفتح المطاعم السياحية.

وأوضح «المصري» أن الغرفة نبهت على المطاعم السياحية بضرورة الالتزام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل، خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن المطاعم التي ستخالف تلك الإجراءات سيتم توقيع عقوبات عليها، تبدأ من الغلق لمدة 7 أيام، مع توقيع غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه على أن يتم مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.