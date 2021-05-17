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وصول طائرة Anima Wings من رومانيا لمطاري مرسى مطروح والغردقة الدوليين

كتب:

أيمن حمزة
04:03 م | الإثنين 17 مايو 2021
وصول طائرة ''Anima Wings '' مطارى مرسي مطروح والغردقة الدوليين

وصول طائرة ''Anima Wings '' مطارى مرسي مطروح والغردقة الدوليين

شهد مطار مرسى مطروح الدولي وصول الطائرة Anima Wings القادمة من رومانيا، حيث كان على متنها 115 راكبا، وجرى استقبال 29 راكبا وصلوا لمطار مرسى مطروح، إضافة إلى 86 راكب مرور مباشر لمطار الغردقة.

وجرى احتفال مطار مرسي مطروح باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية. 

وقدّم فريق العلاقات العامة بالمطار، الورود والهدايا التذكارية للركاب، وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإنهاء إجراءت الحجر الصحي والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلا عن التحقق من تحليل pcr والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

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