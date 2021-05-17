البرهان: السودان ظل ثلاثين عاما معزولا عن العالم وخاضع للعقوبات

توجه الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، بالتحية والتقدير لرئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، نيابة عن شعب وحكومة السودان وبالأصالة عن نفسه، على مبادرة فرنسا لدعوة واستضافة مؤتمر دعم السودان في مرحلته الانتقالية.

وأضاف «البرهان»، خلال كلمته في المؤتمر الذي ينقعد في العاصمة الفرنسية باريس، أن مؤتمر دعم السودان مهم للغاية ويتيح فرصة تاريخية للسودان ليعاود انطلاقه في العالم، فبدأ السودان يستعيد مرة أخرى اندماجه في المجتمع الأممي حاملًا رسالة خير وسلام وتعاون مع الآخرين.

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إلى أن السودان ظل ثلاثين عامًا معزولًا وخاضعة للعقوبات، موجهًا الشكر والتقدير لزعماء العالم ومنظمات المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية والإقليمية لمشاركتهم في هذا المؤتمر المهم، ما يؤكد دعمهم للانتقال الديمغرافي في السودان وحرصهم على إرساء السلام والأمن والإزدهار.