أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في مصر

يبحث الكثيرون يوميًا عن أسعار الخضروات والفاكهة لأهميتها في تحضير العديد من الوجبات ولعملها على إمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها بشكل يومي، نستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو، في السوق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ اليوم الثلاثاء إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

وسجل سعر الكوسة اليوم الثلاثاء نحو 6 جنيهات.

سعر البصل

كما تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم الثلاثاء نحو 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

واستقر سعر الفاصوليا اليوم عند 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

كما تراوح سعر الثوم اليوم بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم مابين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم بين 1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم، بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز

واستقر سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق عند 10 جنيهات ويصل في بعض الأماكن إلى 12 جنيها.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم الثلاثاء بين 40 لـ50 جنيها.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

ووصل سعر البرتقال إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

وسجل الكيلو جرام من الجوافة نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

كما بلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.