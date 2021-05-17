صور.. شهيدان في استهداف محيط وزارة الصحة في غزة

استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل محيط مقر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت المصادر الأولية إلي أن الطائرات استهدفت مبان سكنية ملاصقة لمقر الوزارة بصواريخ ما أدي إلى سقوطها، مشيرة إلى أن شهيدين بينهما طفلة سقطا جراء القصف.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلي مكان القصف لنقل المصابين إلى مستشفى دار الشفاء، فيما قالت المصادر إنه تم نقل 10 أشخاص بإصابات مختلفة من مكان الحادث.