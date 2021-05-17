لماذا يجب تجنب حمية الدجاج؟.. تؤدي لخسارة الوزن ولكن لها عواقب صحية

«حمية الدجاج» يطلق هذا الاسم على النظام الغذائي الذي يأكل فيه صاحبه الدجاج فقط في كل وجبة، إذ يقال إن طريقة الأكل هذه من شأنها تعزيز فقدان الدهون بسرعة، وقد تصدرت هذه الحمية عناوين الصحف، بعد أن أعلن الممثل الأمريكي مات ديمون أنه فقد 27 كجم بعد اتباعها، ونشرت إحدى المنظمات المتخصصة في الصحة الغذائية بعض المخاطر الناجمة عن اتباع هذه الحمية بعد زيادة انتشارها.

وتعد خطة الأكل هذه جزءًا من مجموعة من الأنظمة الغذائية التي تسمى «نظام غذائي أحادي التغذية» والذي يركز على تناول طعام واحد فقط لكل وجبة كل يوم.

تعقيبا على ذلك، قال الدكتور خالد المنياوي، رئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث، إن جسم الإنسان يحتاج لثلاث عناصر غذائية أساسية هي البروتينات والكربوهيدرات والدهون، فيجب أن تحتوي الوجبات الغذائية على نسب متوازنة من هذه العناصر.

وأضاف المنياوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أيضا عناصر مهمة يجب أن تتوفر للجسم منها الفيتامينات والأملاح المعدنية والمياه، ففي حين توافر كل هذه العناصر في النظام الغذائي بنسب متوازنة، يمتص الجسم احتياجاته الضرورية لبنائه.

وأشار المنياوي إلى الخلل الناتج عن أخذ جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من مصدر غذائي واحد فقط، قائلا: «الإنسان يحتاج في المتوسط إلى 2000 سعر حراري، ففي حال تم أخذهم جميعهم من النشويات فقط أو الكربوهيدرات فقط، فذلك سيؤثر بالسلب على صحة الجسم، ونفس الشئ في حال أخذ جميع العناصر الغذائية من البروتينات فتحدث زيادة في الأحماض الأمينية والتي ينجم عنها المشاكل الصحية».

وأضاف المنياوي، أن كل شخص يحتاج لعدد سعرات حرارية طبقا لاحتياجاته فالشخص البالغ يختلف عن الطفل، وكذلك طبيعة عمل الشخص في حال تطلب بذل مجهود بدني، منوها على ضرورة الحصول على الاحتياجات الغذائية من العناصر الغذائية الثلاثة البروتينات والكربوهيدرات والدهون، وفي حال الاعتماد على مصدر واحد فقط كالبروتين، سيحدث خللا في المنظومة الغذائية ككل.