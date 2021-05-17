وفاة شقيقة الفنان صلاح منصور

أعلن المُنتج وليد منصور، وفاة سهير منصور، شقيقة الفنان الراحل صلاح منصور، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب وليد منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إنّ لله وإن إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة لله عمتي سهير منصور زوجة المهندس زكي متولي، وشقيقه والدي المخرج جمال منصور، وشقيقة الفنان الراحل صلاح منصور، واللواء طيار حمدي شعلان والمخرج محمد شعلان».

يذكر أنّ صلاح منصور، تخرج في معهد التمثيل عام 1947، وبدأ حياته الفنية على المسرح المدرسي عام 1938 في أثناء دراسته، عمل محررًا في روزا اليوسف عام 1940، وأسس المسرح المدرسي مع زكي طليمات، وكون مع زملاء دفعته فرقة المسرح الحر عام 1954، واشترك في العديد من المسرحيات، مثل «الناس اللي تحت»، و«ملك الشحاتين»، و«برعي بعد التحسينات»، و«زقاق المدق»، و«يا طالع الشجرة»، و«رومولوس العظيم»، و«زيارة السيدة العجوز».

وشارك صلاح منصور، بالتمثيل في العديد من المسلسلات الإذاعية والدرامية، وعام 1947 قام بتمثيل سهرة بعنوان «شهر في الجنة»، بطولة نعيمة وصفي وزهرة العلا، وأخرج للمسرح كثيرا من المسرحيات، منها «عبد السلام أفندي»، و«بين قلبين»، أخرج للبرنامج الثاني للإذاعة عددا من الروايات والمسرحيات العالمية.

شارك في الكثير من المسلسلات التفزيونية، آخرها المسلسل الديني على هامش السيرة، شغل منصب مستشار، في إدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم حتى وفاته، هو من الممثلين الذين ازدادوا موهبة مع الزمن، وفي الستينيات جسد أدوارا معقدة وبالغة الأهمية، ويمكن مشاهدته بقوة في «لن أعترف»، «الشيطان الصغير»، «أرملة وثلاث بنات»، «الزوجة الثانية».