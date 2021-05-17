«يدمي القلب».. صلاة جنازة جماعية على ضحايا العدوان الإسرائيلي

تداول عدد من المنصات الإعلامية الفلسطينية، صورة أثارت كثيرا من الحزن ويُدمى لها القلب، حيث تقام صلاة جنازة جماعية على عدد من الجثث لأبناء من القطاع، سقطوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي من تاريخ السابع من مايو حتى الـ12:00 ظهرًا من تاريخ 17 مايو 2020، عن أن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، بلغت 220 شهيدًا و6039 جريحًا.

وسجلت الضفة الغربية 21 شهيدًا، بينهم طفل، فضلًا عن 3728 جريحًا، بينما سجل قطاع ‎غزة 198 شهيدًا، بينهم 58 طفلًا، و35 سيدة، إضافة إلى 1300 جريح.

وفي ‎القدس المحتلة سقط شهيدا واحدا، و1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة، بينها 60 إصابة خطيرة، ونحو 204 متوسطة، و223 طفيفة.