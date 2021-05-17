تعرف على درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 18 مايو، حيث أعلن الخبراء أن الطقس غدا سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون الطقس ليلًا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر فيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 18 مايو على النحو التالي:

القاهرة 33 19

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 31 19

إدفو 39 24

أبوسمبل 37 23

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 24

أبورماد 35 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25.

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 17

مطروح 25 18

السلوم 30 17

سيوة 31 16

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 33 19

العريش 26 19

رفح 26 18

رأس سدر 34 21

نخل 31 16

نويبع 35 25

طابا 31 21

كاترين 31 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 39 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 38 24