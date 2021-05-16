حالة الطقس اليوم: شديد الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى تصل لـ41 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى وجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس اليوم، يصاحبها نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد، بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص، وسرعان ما تتحسن هذه الأجواء في اليوم التالي بدخول الهواء الشمالي الغربي.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت كالتالي:

القاهرة 39 20

الإسكندرية 29 18

وادي النطرون 35 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 39 20

دمنهور 35 18

بلطيم 30 17

مطروح 25 16

السلوم 25 15

سيوة 34 17

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 39 20

المنصورة 39 20

الإسماعيلية 39 20

السويس 38 21

العريش 34 19

رفح 33 19

رأس سدر 37 21

نخل 35 17

نويبع 36 22

طابا 34 20

كاترين 32 18

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 41 20

شلاتين 38 25

أبو رماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25.