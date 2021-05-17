5 رسائل مهمة من رئيس «الشيوخ» لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية

وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ عددا من الرسائل المهمة، خلال جلسة المجلس التي انعقدت اليوم، ذلك دعما للقضية الفلسطينية وأحداثها التي أثيرت مؤخرا أمام الرأى العام المحلي والدولي بعد الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس الشرقية، ومن أبرز تلك الرسائل ما يلي:

- الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.

- مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية الغاشمة والتي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

- مجلس الشيوخ يدعو كافة المؤسسات الأممية لتحمل مسؤوليتها والحفاظ على معايير حقوق الإنسان.

- المجلس يؤكد دعمه الكامل للموقف الرسمي للحكومة المصرية القائم على أن حل الدولتين لا يزال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف.

- مجلس الشيوخ يؤكد على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه الكامل للجهود الرامية لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك بالتزامن مع الهجمات المتكررة والغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء في قطاع غزة والقدس الشرقية، واستهدفت تدمير العديد من المنازل والمباني الحيوية، ووصل القصف الجوي لقوات الاحتلال لتدمير محيط المستشفيات العامة والطرق التي تؤدي إليها ما نتج عنه قطع الطرق على المصابين لتلقى العلاج، في الوقت الذي دفعت فيه الحكومة المصرية بالعديد من سيارات الإسعاف والمواد البترولية والغذائية لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.