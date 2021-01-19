رئيس مجلس الشيوخ يستقبل أحمد أبو الغيط

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد الأول رئاسة المجلس.

وأكد «عبدالرازق»، أن الفترة القادمة ستشهد كثيرا من أوجه التعاون بين مجلس الشيوخ و جامعة الدول العربية، لاسيما في وجود قامة مثل السفير أحمد أبو الغيط، راجيا له التوفيق.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الفترة القادمة يقينا ستشهد خطوات أوسع في مجال التلاقي والزخم العربي، وعودة قوته لسابق عهدها.

وهنأ السفير أحمد أبو الغيط، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدا أن مجلس الشيوخ له قيمة كبيرة، وصفه نأخذها في الحسبان، وأن التعاون قائم لاسيما في ظل البرلمان العربي.

حضر اللقاء كلا من وكيلي المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

وفاز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس؛ إذ أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287.