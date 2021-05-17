ارتفاع عدد الحاصلين على لقاح كورونا بدمياط إلى 9258 مواطنا

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا بجنوب سيناء

وقال مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إنه تم تطعيم 112 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تلقيح 88 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».

وأكد تطعيم 18 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح ««سينوفارم»، و6 مواطنين بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 9258 مواطنًا.

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وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويجرى التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وعند توجه المواطن لمركز التطعيم تجرى مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.

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