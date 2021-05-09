بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا بجنوب سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على لقاح كورونا المستجد.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى فتح الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من أصحاب الأمراض المزمنة على مستوى مدن المحافظ.

توافر اللقاح بكافة مدن المحافظة

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم، أنه سيجري التطعيم بكافة مدن المحافظة جنوب سيناء، تسهيلًا على المواطنين، وسيجري الإعلان عن أماكن التطعيم لاحقًا حين الانتهاء من إعدادها.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاح أمن وفعال، وليس له أي اضرار جانبية، ويجري التسجيل على الموقع الرسمي www.egcovac.mohp.gov.eg.

تخصيص المركز الإقليمي لنقل الدم بشرم الشيخ لتلقي التطعيم

وكان الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أعلن تخصيص المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة شرم الشيخ، لتلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المركز يستقبل المواطنين لتلقي اللقاح على مدار 8 ساعات يوميًا بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وناشد وكيل وزارة الصحة مواطني محافظة جنوب سيناء، بسرعة التسجيل في المنظومة عبر الموقع المخصص وهو: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

جدير بالذكر أنه جرى تطعيم 26 ألف مواطن وعامل على أرض المحافظة بلقاح استرازينكا للوقاية من كورونا، بواقع 23 ألف من العاملين بالقطاع السياحي على مستوى المدن السياحية بالمحافظة، و3 آلاف من العاملين بالقطاع الطبي والمواطنين.