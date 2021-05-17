مستشار أبو مازن: الاحتلال الإسرائيلي يريد تركيع الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن إسرائيل تنفذ حرب إبادة رابعة ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن كل مرة إسرائيل تستخدم حجة جديدة، من أجل تنفيذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، حيث بدأت الحرب بشكل معين في بداية رمضان الماضي، من خلال طرد المواطنين من مسكانهم في القدس، ثم اتجهت إلى المناطق التي يسكن فيها عرب 48، ثم اتجهت إلى الضفة الغربية، وحاليا تشن عدوانا مستمرا على قطاع غزة.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن إسرائيل تشن حرب ممهنجة لتركيع الشعب الفلسطيني، لإجباره على قبول الإملاءت السياسية الإسرائيلية، التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، والقبول بأي شيء تقدمه إسرائيل أو المجتمع الدولي مقابل ترضية إسرائيل، لافتا إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب إلا إذا تدخلت أمريكا، مؤكدا أن كلمة واحدة من موظف صغير في الإدارة الأمريكية، ستتوقف إسرائيل، لأن كل أوراق اللعبة الإسرائيلية في يد أمريكا، لذا فإن الرئيس أبو مازن، أكد على تدخل أمريكا لإنهاء العدوان فورا، وهذا ما ذكره أثناء لقائه بالمبعوث الأمريكي للشئون الفلسطينية والإسرائيلية.

وأوضح قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه يتمنى أن تصدر تعليمات من الإدارة الأمريكية لوقف العدوان، مبينا أن إسرائيل انسحبت عام 1956 بناءً على طلب أمريكي، عندما تعدت على مصر واحتلت قطاع غزة، متابعا: «وفي عام 2002، اعتدت إسرائيل على قطاع غزة، واحتلت بيت حانون تدخل الرئيس الأمريكي وتوقفت، وأجبرتها أمريكا أيضا على الذهاب لمؤتمر مدريد في بداية تسعينيات القرن الماضي، وكل هذا يعطي يقين بأن القرار الإسرائيلي في واشنطن وليس في تل أبيب، ولكن لا يكفي توقف العدوان ثم تعود نفس الأمور، لأنه يجب وضع حدود للاحتلال الذي يسبب أزمات كثيرة في فلسطين وفي المنطقة، ولا حل ولا استقرار إلا عندما ينتهي الإحتلال من الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس».