إجراء اختبارات متطلبات التخرج قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بدء الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2021، الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو و يوليو المقبلين، مؤكدين أنه جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأنه سيتم إجراء الامتحانات المتعلقة بالمواد الدراسية كمتطلبات تخرج قبل انطلاق امتحانات الترم النهائية بأيام، وهي مواد «حقوق الإنسان، ومبادئ الجودة، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية».

رئيس جامعة حلوان: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الدراسة انتظمت اليوم، بمختلف كليات الجامعة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2021، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة اكتمال المقررات الدراسية للترم الثاني، خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني النهائية، مؤكدا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تطهير جميع المنشآت بالكليات المختلفة، والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إجراء امتحانات مواد متطلبات التخرج كمادة «حقوق الإنسان»، قبل انعقاد امتحانات الترم الثاني، وفقا للوائح المنظمة لعمل كل كلية، فضلا عن التشديد بضرورة إتاحة الجداول الامتحانات عامة، خلال الايام المقبلة.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على أن تكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، وأن تراعي الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، أكد أن يوم 26 مايو الجاري، سيتم الانتهاء من جميع المقررات الدراسية النظرية، بمختلف كليات الجامعة، موضحا أن الامتحانات العملية، ستكون في الفترة من 22 مايو الجاري إلى 26 مايو.

وأشار «شقيدف» إلى أن اختبارات متطلبات التخرج والجامعة، ستبدأ من يوم 29 مايو إلى 3 يونيو، مؤكدا اتخاذ الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.