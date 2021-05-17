المصورين الصحفيين: ندعم زملاءنا على خط النار في القدس وغزة

أصدرت شعبة المصورين الصحفيين، بيانا بشأن الأحداث في فلسطين، قالت فيه إنه منذ بداية أزمة حي الشيخ جراح في القدس وشعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصريين، تتابع لحظة بلحظة ما يدور من أحداث وتطورات ما يحدث لإخواننا في فلسطين عامة، وزملائنا الصحفيين والمصورين الصحفيين بشكل خاص.

وتابعت الشعبة برئاسة مجدي إبراهيم في بيانها قائلة: «بصفتنا المهنية، وقبل ذلك واجبنا تجاه فلسطين الشقيقة فإننا ندعم بقلوبنا وما أوتينا من قدرات زملائنا المصورين الصحفيين المرابطين على خط النار في القدس وغزة، الذين تركوا خلفهم بيوتهم وأهاليهم لإظهار الحق والحق فقط، من خلال صورهم التي ستظل شاهدة على انتهاكات الجيش الإسرائيلي المحتل.

واختتمت الشعبة بيانها بقولها: «ندعوا الله بقلوب مؤمنة بقدرته أن يحفظ الشعب الفلسطيني وزملائنا في فلسطين من كل شر ومكروه، حفظ الله فلسطين، حفظ الله مصر، حفظ الله الأمة العربية».

قرارات النقابة

وجددت أمس، نقابة الصحفيين تضامنها مع الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني الغاشم، وأعلنت عدة قرارات شملت انضمام النقابة ودعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام، لكل الدعاوى القانونية الدولية التي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد دولة الاحتلال بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية، والتي تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطيني، لتلقي تبرعات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة.

توجه النقابة، الدعوة للنقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام لها، ولكل من يرغب ويستطيع من المصريين، للتبرع بما يحتاجه الشعب الفلسطيني من مواد طبية وإغاثية وأغذية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لضمان سرعة وصولها للشعب الفلسطيني الصامد.

ودعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب، وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحفية العربية، لعقد اجتماع افتراضي فوري، لبدء تحرك عاجل في كل الهيئات والمحافل الصحفية القارية والإقليمية والدولية، لكي تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وإعادة التأكيد على كل قرارات الجمعيات العمومية السابقة للنقابة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع.

وقالت إن قرارات مجلس نقابة الصحفيين تأتي اتساقا مع موقف الصحفيين المصريين الدائم والمستمر تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وكذلك مع السوابق النقابية التي تؤكد دوما على دعمه حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة.