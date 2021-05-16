عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قصف إسرائيل لمكاتب إعلامية يكشف عدوانها

قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قصف الإحتلال الإسرائيلي لبرج الجلاء في غزة والذي كان به مكاتب إعلامية، «سلوك إجرامي وعدوان منهجي على الصحافة والهدف التعمية على فظائع العدوان».

وأوضح «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الإعلام لعب دورًا مؤثرًا في فضح آلة العدوان واستهداف المدنيين، ولذلك أرادت إسرائيل إسكاته، مشيرًا إلى أنه من حسن الحظ أن أدوات السوشيال ميديا أقل قابلية للاستهداف، مؤكدًا أن إسرائيل ستدفع ثمن هذا الاستهداف غاليًا، لأنه سيكشف للعالم وجهها العدواني.

وبخصوص تغطية العدوان الغربي لأحداث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وباقي فلسطين المحتلة، أكد الخبير الإعلامي، أنه بالنسبة إلى تغطية الاعلام الغربي للأحداث، فيمكن وصفها بأنها منحازة إلى الجانب الاسرائيلي بشكل عام: «لكن ذلك لم يمنع ظهور تغطيات متوازنة في بعض الأحيان» بحسب تعبيره.

«عبدالعزيز»: السوشيال ميديا عوضت غياب التوازن

وواصل «عبد العزيز» قائلا: «للأسف الشديد فإن الصورة الذهنية لـ«حماس» في الغرب كانت سببا في انحياز الكثير من التغطيات للجانب الاسرائيلي»، مشيرًا إلى أن عدم وجود صناعة إعلامية عربية ثقيلة ممثلة في وكالة أنباء كبرى أثر سلبًا في تدفق المعلومات لمصلحة الرؤية الغربية.

وقال الخبير الإعلامي إن السوشيال ميديا عوضت غياب التوازن، لانها كانت اقل قابلية للتوجيه، لافتًا إلى أنه قد قام بعض المؤثرين في الغرب بجهود طيبة في فضح العدوان والاشارة الى المظلومية الفلسطينية.

وواصل: قصف المواقع الاعلامية في غزة سيكون برهانا على معاداة اسرائيل للصحافة، وسيجبر بعض وسائل الاعلام على تسليط الضوء على هذه الاعتداءات في معرض الادانة للاحتلال.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء في غزة والذي يحتوى عدة مكاتب إعلامية ما بين قنوات تلفزة ووكالات أنباء من بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة اسوشيتد برس،

وعبر رئيس وكالة الأسوشيتد برس عن صدمته من تفجير برج الجلاء الذي يضم مكتب الوكالة ومؤسسات وشركات إعلامية دولية ومحلية أخرى في غزة، معتبرا أن ما حدث يعني أن العالم سيسمع أخبار أقل عما يحدث في غزة.

رئيس أسوشيتد برس: مصدوم من استهداف إسرائيل لبرج الجلاء

ومن جانبه، قال الرئيس والرئيس التنفيذي للأسوشيتد برس، غاري برويت، إنه «مصدوم» من استهداف الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في وسط غزة، وأصدر برويت بيانًا عقب تدمير برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وكالة الأسوشيتد برس، إلى جانب وسائل إعلامية عالمية ومحلية أخرى.

وقال برويت في البيان: «نشعر بالصدمة والرعب من استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة».