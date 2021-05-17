«الصحة»: تعاقدنا على لقاحي سبوتنيك وجونسون أند جونسون.. وننتظر توريدها

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت 5 ملايين جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من أماكن مختلفة، مثل لقاح سينوفارم وأسترازينكا، كما أنه خلال الأيام المقبلة من المنتظر وصول 1400 لتر من لقاح سينوفاك من أجل التصنيع في مصر، وسيكون في نفس الطائرة منتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعاقدت على لقاح سبوتنيك الروسي وفي انتظار التدفقات، ولقاح جونسون أند جونسون، على أن يبدأ توريد الأخير في الربع الأخير مع العام الحالي، لكن في الوقت ذاته هناك مفاوضات مع الشركة المصنعه لسرعة تدفقه.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه مع بداية شهر يونيو المقبل، سيتم استقبال 1.9 مليون جرعة من المركز الدولي للقاحات «جافي»، فضلًا عن 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، كما أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم الحصول على 1.8 مليون جرعة من التطعيمات من بينهم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة تواصلت مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وتم الاتفاق على تخصيص بعض المراكز، لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين في كل المجمعات الصناعية في خطة محددة.