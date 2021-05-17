العاهل الأردني: ممارسات إسرائيل قادت إلى التصعيد ومزيد من التأزيم

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الممارسات الإسرائيلية قادت إلى التصعيد ومزيد من التأزيم، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد طالب أمس، بوقف فوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منبها مجلس الأمن إلى أن القتال يمكن أن يتطور إلى أزمة إقليمية.

وقال غوتيريس في مستهل اجتماع للمجلس «يجب أن يتوقف القتال، يجب أن يتوقف فورا»، واصفا العنف الذي أودى بنحو 200 شخص خلال الأسبوع بأنه «مروع للغاية».

وأضاف أن التصعيد «يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها».