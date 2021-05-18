القصة الكاملة لمقتل عامل على يد شقيق زوجته: طعنه بسكين بعد جلسة صلح

دبّت الخلافات بين «عادل»، عامل، 42 عاما، وزوجته، حيث لجأت الأخيرة إلى منزل أسرتها لحين إنهاء الخلاف مع زوجها وتحديد مصيرها، وتدّخل شقيقها لحل الأزمة في جلستي صلح بين الطرفين بمنطقة المرج، انتهت الأولى بإصابة الزوج بإصابة سطحية، وانتهت الثانية بقتله على يد شقيق زوجته، بطعنة فى الصدر، وهي القضية التي أمرت فيها جهات التحقيق بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرّحت بدفن جثة المجني عليه، بعد تشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة.

بلاغ للشرطة

داخل مستشفى اليوم الواحد بالمرج، كان يحاول الأطباء إسعاف المجني عليه، وأدخلوه الرعاية المركزة، إلا أنه توفي في ساعة مبكرة من أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بطعن فى الصدر، وأُخطرت الجهات الأمنية بالوفاة، وانتقل فريق من المباحث إلى هناك وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثة، وأمرت بتشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة.

جلستا صلح ومشاجرتان

التحريات قالت إن مرتكب الحادث هو شقيق زوجة المجني عليه، حيث اجتمع مع المجني عليه في جلستين للصلح، الأولى كانت منذ 9 أيام، وانتهت بقيام المتهم بإصابة المجني عليه إصابة سطحية، كما تدخل وسطاء للصلح بينهما مجددا، وانتهت الثانية بإصابة المجني عليه بطعنة في الصدر، حتى أُدخل المستشفى، وتوفي بعد يومين متأثرا بإصابته.

التحريات

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال «عادل. م»، 42 عاما، مصاب بجرح طعني في الصدر، وجرى إسعافه وإدخاله غرفة الرعاية المركزة للعلاج، وتوفي، بعد يومين، متأثرًا بإصابته، وأكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المرج، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، وذلك بسبب الخلافات الأسرية، حيث اعتدى بسلاح أبيض على المجني عليه قبل الواقعة بـ8 أيام، وتدخل الأهالي للصلح، قبل أن تتجدد الاشتباكات مجددا، وتلقى المجني عليه طعنة في الصدر، ونُقل على إثرها للمستشفى، وتوفي بعد يومين من الإصابة، حيث تم إيداع الجثة داخل مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على المتهم

بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئنذان النيابة العامة، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.