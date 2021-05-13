تحريات جريمة حلوان: المتهم مزق جسد زوجة شقيقه قبل الإفطار

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها قبل الافطار بحلوان نهاية شهر رمضان، حيث تبين أن المجني عليها لقيت مصرعها قبل أذان المغرب على يد شقيق زوجها في منزلهم بمنطقة عرب غنيم بحلوان بسبب خلافات أسرية بينهم انتهت بقيام شقيق زوجها بتمزيقها بعدة طعنات أودت بحياتها.

خلافات أسرية ومرض نفسي

وذكرت التحريات، أن الجريمة وقعت بسبب خلافات ومشاكل أسرية بينهم، في منطقة عرب غنيم بحلوان، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم الذي لم يهرب بعد أن هرعوا إلى مكان الجريمة على صوت صراخ المجني عليها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وسلموه للشرطة التي وصلت مكان الجريمة بعد تلقيها بلاغا منهم بوقوع الجريمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم موظف أمن، وكان يمر بأزمة نفسية، منذ عدة أشهر بعد وفاة زوجته أثناء خضوعها لعملية ولادة داخل أحد المستشفيات، وأدخله أشقاؤه مصحة نفسية، وخرج منها بعد أشهر من العلاج وكان فى مشاكل دائمة مع اسرته خاصة زوجة شقيقه المجنى عليه

المجني عليها ماتت أثناء إسعافها

ويوم الجريمة نشب خلاف بين المتهم والمجني عليه قبل الافطار فمزقها بسكين وتم نقل المجنى عليها وهي ربة منزل مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بجسدها، توفيت أثناء محاولات إسعافها بطوارئ المستشفى.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان إلى مكان الحادث، وانتقل فريق آخر إلى المستشفى وتمكنت قوة أمنية من مباحث حلوان، من القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب جريمته، وقال إنه اشترى سكينا، قبل أيام، للتخلص من المجني عليها، بسبب خلافات بينهما، وأنه أجهز عليها وسدد لها طعنات في أنحاء متفرقة بجسدها، وتسبب في مقتلها.

لجنة طبية

وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المستشفى، وناظر جثة المجني عليها، حيث عثر بالجثة على عدة طعنات غائرة فى البطن والصدر وصرّحت النيابة العامة بالدفن وتولت التحقيق مع المتهم وقررت عرضه على لجنة طبية لتحديد مدى سلامة قواه العقلية