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عاجل.. إطلاق 7 صواريخ من لبنان على إسرائيل والاحتلال يرد بقصف كفر شوبا

يديعوت أحرونوت: حرب غزة قد تشعل جبهات أخرى

كتب:

محمد حسن عامر
11:02 م | الإثنين 17 مايو 2021
العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل

العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل

أعلنت القناة 13 العبرية في نبأ عاجل منذ قليل أن نحو 7 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل ويجري فحص أماكن سقوطها.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن العملية على قطاع غزة تقترب من إشعال جبهات أخرى.

كما ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مرتفعات بلدة كفر شوبا اللبنانية الحدودية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة أسبوعه الثامن اليوم ما أدى إلى سقوط 212 شهيدا على الأقل في غزة بينهم عشرات الأطفال والنساء.

 

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