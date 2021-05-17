عاجل.. إطلاق 7 صواريخ من لبنان على إسرائيل والاحتلال يرد بقصف كفر شوبا

أعلنت القناة 13 العبرية في نبأ عاجل منذ قليل أن نحو 7 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل ويجري فحص أماكن سقوطها.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن العملية على قطاع غزة تقترب من إشعال جبهات أخرى.

كما ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مرتفعات بلدة كفر شوبا اللبنانية الحدودية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة أسبوعه الثامن اليوم ما أدى إلى سقوط 212 شهيدا على الأقل في غزة بينهم عشرات الأطفال والنساء.