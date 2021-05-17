رئيس أركان جيش الاحتلال: استمرار العمليات على غزة لـ48 ساعة

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة أيامًا عدة، مؤكدًا أن القتال سيستمر على الأقل لـ48 ساعة، حسبما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

فيما بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، خفض العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددًا على حق الفلسطينيين والإسرائيليين بالأمن.