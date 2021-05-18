تربوي عن دلالة تقدم مصر للمرتبة 30 في النشر العلمي: خطوة تعكس تقدمنا

استكمالا لمسيرة التقدم في مجال البحث والنشر العلمي، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت في المرتبة 30 عالميًّا مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الأفريقية بعدد 32323 بحثًا دوليًّا، تليها دولة جنوب أفريقيا بفارق 149 بحثًا فقط، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

وأشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلًا من 28، وفي الكيماء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلا من 22، وفي الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت 24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33.

مجدي حمزة: تفوق مصر يعكس الجهود الوفيرة لمنظومة البحث العلمي

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي والتعليمي، إن التعليم الجامعي في مصر شهد طفرة كبيرة منذ قدوم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، حيث بدأت الدولة توجه جهودها للبحث العلمي.

وأضاف «حمزة» لـ«الوطن»، أن ميزانية الدولة للبحث العلمي زادت الضعف، وهو كما يدل على مدى توجه الدولة لدعم تلك الأبحاث، ووعيها بأهمية البحث العلمي لأنه أساس التقدم في جميع المجالات.

وأوضح الخبير التربوي، أن كون مصر تحتل مراكز متقدمة في مجال النشر العلمي، هو دليل على أهمية الأبحاث المقدمة من جانبها، الأمر الذي يشجع الدولة لتوفير الميزانية أكبر حتى يسير البحث العلمي والنشر العلمي بخطين متوازيين، وأن يكون البحث والنشر ركيزة أساسية للتقدم والتي يقوم عليها أساس الدراسة الجامعية.

كما أكد أن تقدم مصر للمرتبة 30 عالميًا يشير إلى أهمية القيمة العملية والعلمية للأبحاث المقدمة، كما أن كونها الأولى في أفريقيا في النشر العلمي فهي تعد خطوة جيدة وبداية مبشرة أن يكون البحث والنشر العلمي يحقق مرتبة لأكثر تقدما في مصر على العالم كله.

وتابع، أن البحث العلمي يفيد في المجالات العسكرية، الاقتصادية، والزراعية، والتقدم في نشره، يعكس الجهود التي تقوم بها منظومة البحث العلمي في مصر، لافتًا إلى أن النشر العلمي هو جزء من البحث العلمي، متمنيًا أن تكون الخطوة المقبلة لمصر هو نجاح وتقدم في البحث العلمي نفسه.

يذكر أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية المهمة في تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.