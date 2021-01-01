2020.. عام تعطيل الدراسة في مصر «تعليم عالي وأزهر ومدارس»

«التعليم عن بعد»، مصطلح فرضته الظروف القاسية الناتجة عن فيروس كورونا «كوفيد - 19»، ولاسيما في ظل حرص الدولة على إنجاح منظومة التعليم بكافة مستوياته، فلقد شهد عام 2020، ظهور جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على كافة المجالات في العالم أجمع ومن بينها مصر، بعدما تسبب في وفيات عديدة تخطت 1.7 مليون على مستوى العالم، فيما وصلت نسبة الإصابات عالميًا 82 مليون في العالم، وقد تسبب الفيروس اللعين في توقف دراسة وامتحانات المراحل التعليمية بإستثناء الثانوية العامة في مصر، على مدار العام الدراسي الماضي.

التعليم عن بعد

وتوقفت الدراسة منذ مارس الماضي، حيث تم استبدال الامتحانات في كافة المستويات التعليمية بإستثناء الثانوية العامة، والسنوات النهائية بالكليات، بأبحاث مطلوبة من الطلاب، إلى أن بدأ انحسار الفيروس في مصر قبل أن يفاجيء الفيروس اللعين العالم مرة أخرى بموجة ثانية وثالثة في بعض الدول، مما تسبب في توقف الدراسة بإسلوبها المعتاد بعد انتظام العام الدراسي الجديد، لأكثر من 3 أشهر، واللجوء إلى ما يسمى بنظام «التعليم عن بعد».

وقررت الحكومة أمس، بعد توجيهات عاجلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، حيث وافق مجلس الوزراء على تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

تأجيل امتحانات الأزهر

لم تتوقف القرارات الخاصة بالتعليم فقط عند وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، فلقد اتبع الأزهر نفس النهج في التعامل مع العام الدراسي الماضي، وكذلك التيرم الأول من العام الدراسي الجديد، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وتواجه الحكومة الإنتشار السريع للفيروس اللعين، بالإجراءات العاجلة في كافة المجالات، إما باتخاذ قرار تناوب الحضور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك القرارات المتتالية الخاصة بغلق دور المناسبات وتعليق صلوات الجنائز والتجمعات والاحتفالات، وأخرها تأجيل الإمتحانات تفعيل نظام الدراسة عن بعد.