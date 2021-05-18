مستشار الرئيس: السلالة الهندية لم تدخل مصر.. ونحاول منع وصولها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إننا ما زلنا نعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، والخمس أيام الماضية -الخاصة بعيد الفطر المبارك- شهدت ارتفاعا في الإصابات، ولكن هناك احتواء طبيا ومؤسسيا ودوائيا لهذه الأزمة، وهناك تعامل مع كل الحالات التي تصاب وتحصل على العلاج كاملا، معربا عن أمله في تخطي الموجة الثالثة.

أما عن السلالة الهندية، فقال «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد السلطات الصحية في البلاد أي حالات منها في مصر، وهناك احتياطات احترازية قوية في كل المنافذ والموانئ والمطارات، والموانئ البرية للحد من دخولها إلى مصر.

وتابع مستشار الرئيس، أن الدولة بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة دقيقة من الحكومة وهيئة الشراء الموحد تسعى سعيا حثيثا للتعاقد مع جميع المصادر المنتجة للقاح فيروس كورونا، وسيتولى الجانب المالي لهذه الحملة صندوق تحيا مصر، لتوفير أكبر قدر من اللقاحات للمصريين.

ولفت إلى أن بعض الدول استطاعت تلقيح عدد كبير من المواطنين، وأعادت النشاط مرة أخرى، لافتا إلى أن التطعيم لا يعطي حماية بنسبة 100%، ولكنه دون شك يقلل من نشاط الفيروس ويقلل من الحالات الشديدة التي تحتاج إلى دخول مستشفيات، موضحا أن زيادة عدد الملقحين مهم جدا في هذا الوقت.

وأشار إلى أن هناك استحواذا على الطعوم من الدول المنتجة وهي طعمت عددا كبيرا من مواطنيها، ومصر تتواصل مع الدول المنتجة للقاحات وخاصة الصين، ولكن للأسف معظم إنتاج اللقاحات يؤخذ للدول المنتجة لهذه اللقاحات، ومنظمة «كوفاكس» كان يجب أن تحصل في النصف الثاني من مايو على 140 مليون جرعة لقاح، ولكن هذه اللقاحات تأخرت في الوصول نتيجة استحواذ هذه الدول.