الاحتلال يشن غارتين على محيط «الجامعة الإسلامية» شرق خان يونس

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارتين على محيط «الجامعة الإسلامية» وعلى أرض زراعية بمنطقة معن شرق «خان يونس» في جنوبي قطاع غزة.

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى شن الاحتلال غارات على وسط وغرب قطاع غزة، كما نفذت الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على شمالي قطاع غزة.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مجمع أنصار

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع أنصار، كما قصفت هدفاً في محيط منطقة «الكتيبة» غربي مدينة غزة، وأطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدة صواريخ على أراضٍ زراعية في محيط دوار التربية والتعليم شمالي القطاع.

ونشرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، صورا أظهرت الأضرار التي تعرض لها مركز صحي الرمال والمبني الإداري لوزارة الصحة بمدينة غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانبه، قال «الهلال الأحمر الفلسطيني»، إنه تعامل مع 132 إصابة في الضفة وغزة.

الصحة الفلسطينية: 212 شهيدا وإصابة أكثر من 1400 شخص في الغارات الإسرائيلية على غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت مساء أمس الاثنين ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 شهيدا منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى إصابة أكثر من 1400 شخص في قطاع غزة بينهم 400 طفل و270 سيدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، إن «المقاومة مصممة على الدفاع عن شعبنا ومقدساته وصد العدوان»، مضيفا أن «المقاومة تعرف طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وفي كل مكان»، على حد قوله.

الأمم المتحدة: أكثر من 38 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم في غزة.. وتدمير41 منشأة تعليمية

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الاثنين، أن أكثر من 38 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم في غزة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصبح أكثر من 2500 شخص مشردين بسبب تدمير منازلهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن النازحين لجأوا للاحتماء بنحو 48 مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».

وأضاف دوجاريك، أن 41 منشأة تعليمية دُمرت، مشيرا إلى تقلص إمداد الكهرباء في أنحاء غزة إلى 6- 8 ساعات فقط يوميا في المتوسط، بينما توقف عمل عدد من الخطوط المغذية للطاقة.

وأوضح دوجاريك، أن «برنامج الأغذية العالمي»، بدأ تقديم المساعدة الطارئة لأكثر من 51 ألف شخص في شمال غزة.

فرنسا: سنعمل مع مصر والأردن على اقتراح ملموس للتهدئة

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أنه سيعمل في الأيام المقبلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على اقتراح ملموس للتهدئة ولمسار محتمل للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، إنه سيتطرق إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمبنى يضم وسائل إعلام في غزة عندما يتحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، ‏ وجرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المبذولة لوضع حد للعنف الحالي في الأراضي الفلسطينية ووقف الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة، اعلنت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اتصالا مع نتنياهو، حيث أعرب عن دعمه لجهود تحقيق وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن بايدن أكد دعمه الصارم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية العشوائية، كما رحب الرئيس الأمريكي بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف العنصري وإعادة الهدوء إلى القدس.

ودعا بايدن، إسرائيل لبذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية المدنيين الأبرياء، كما بحث المسؤولان، سير العمليات العسكرية لإسرائيل ضد حركة «حماس» والتنظيمات «الإرهابية» الأخرى في غزة، وفقا لبيان الرئاسة الامريكية.

وأعرب بايدن، عن دعمه لوقف لإطلاق النار، كما بحث الرئيس الأمريكي، مع نتنياهو العمل المشترك للولايات المتحدة مع مصر في هذا الاتجاه، فيما اتفق المسؤولان، على الاستمرار في الاتصالات بينهما وبين فريقيهما.

بدوره، أعرب أعضاء مجلس «النواب» المغربي، أمس الاثنين، عن تضامنهم الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد أعضاء المجلس، على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مركزية وتكتسب أهمية بالغة، فيما عبر ممثلو الكتل والمجموعات النيابية بـ«النواب» المغربي، عن إدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية وخاصة في «المسجد الأقصى المبارك»، وعرقلة دخول المصلين إلى المسجد وباحاته، ومنع ممارسة المقدسيين لشعائرهم في سلم وأمان.