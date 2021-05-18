عاجل.. إضراب شامل يعم المحافظات الفلسطينية وأراضي الـ48

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم، المحافظات الفلسطينية وأراضي الـ48 رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك البنوك، ووسائل النقل العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت قيادة «القوى الوطنية والإسلامية»، دعت إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم.

مظاهرات في إندونيسيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وشهدت العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» وعدد من المدن، اليوم، مظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وللانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي نظمتها عدد من الفعاليات الطلابية والعمالية، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، وقتل الفلسطينيين، والاعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل.

طائرات الاحتلال تدمر عمارة كحيل بالقرب من «الجامعة الإسلامية» غرب غزة

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت في وقت سابق من اليوم، عمارة كحيل بالقرب من «الجامعة الإسلامية» غرب غزة بعد استهدافها بعدد من الصواريخ.

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، أشارت في وقت سابق من اليوم، إلى مؤشرات على بداية انحسار لحدة العنف في غزة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.