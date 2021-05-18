السجن 5 سنوات للص سرق شقة بالإكراه في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات في اتهامه باقتحام منزل وسرقة محتوياته بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي، ومحمد فاروق.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه سرقة المجني عليه ونجله بالإكراه، كما وجهت له تهمة حيازة سلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنّ المتهم اقتحم شقة في منطقة المعادي وهدد مالك الشقة وابنه بسلاح أبيض وتمكن من سرقة مبلغ مالي ومحتويات الشقة.

وقال المجنى عليه «وليد-ص» (15 عاما)، أنّه حال وجوده في غرفته فوجئ بالمتهم واضعا سكينا على عنقه طالبا منه مفتاح الخزينة، وجذبه إلى غرفة والده الذي أعطاه مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الأبيض.