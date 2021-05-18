التعليم العالي: قرارات الأعلى للجامعات لا تسري على الجامعات الدولية

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجب عن جميع المجالس، لافتاً إلى أن قرارات الأعلى للجامعات بشان امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسري على جميع الجامعات الخاصة والمعاهد العليا، مشيراً إلى أن الجامعات الدولية لها طبيعة خاصة وتحكمها لوائح الجامعة الأم التابعة لها، مؤكداً أنه وفقاً لقرارات الأعلى للجامعات، فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وتنتهي مطلع شهر يوليو المقبل.

رؤساء الجامعات: امتحانات العملي بالكليات وفقاً للوائح الكليات

وكشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري في المواعيد المحددة، وفقاً لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم عن بعد والتعليم التقليدي، على أن تبدأ امتحانات العمل قبل انطلاق موعد الامتحانات النهائية بوقت كاف، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني ستبدأ بالكليات خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن امتحانات العملي والامتحانات الشفوية للكليات النظرية ستبدأ بالجامعات قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني النهائية، وكذلك امتحانات المواد الدراسية لمتطلبات التخرج، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات المختلفة.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه جرى الاستعداد لامتحانات نهاية العام، لافتاً إلى أنه جرى التوجيه بتنفيذ امتحانات العملي والشفهي وفقاً للوائح المنظمة لعمل كل كلية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير لجميع المنشآت الجامعية.