استقرار أسعار الدولار اليوم الثلاثاء.. و15.65جنيها الأعلى للشراء

شهدت "أسعار الدولار" استقرارا سعرياً مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، فيما ترصد «الوطن» تحركات أسعار الدولار في عدد من البنوك المختلفة بمصر.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد ارتفع أمس الاثنين بقيمة تراوحت ما بين قرش و قرشين فى عدة بنوك بمصر.

أسعار الدولار فى البنوك:

واستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، ليباع فى بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، وبلوم بنك، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والأهلي المتحد»، بسعر 15.73جنيهاً، مقابل 15.63 جنيهاً للشراء.

كما يباع فى بنوك «قطر الوطني، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والمصرف العربي، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي»، بـ15.72 جنيهاً، مقابل 15.62جنيهاً للشراء.

بينما بيع فى بنوك «مصر، والأهلي المصري، والعقاري المصري العربي»، بسعر 15.71 جنيهاً، مقابل 15.61 جنيهاً للشراء.

أعلى سعر لشراء العملات العربية والأجنبية:

بنك الأهلى الكويتى: سجّل بنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى سعر لشراء اليورو بسعر 19.02 جنيه اليوم الثلاثاء 18مايو.

بنك المصرف العربى الدولى:

سجل بنك المصرف العربى الدولى أعلى سعر لشراء الإسترلينى بسعر 22.13 جنيه مقابل الجنيه.

6 بنوك أعلى سعر لشراء الريال السعودى:

سجلت 6 بنوك «بلوم وعوده والأهلى المتحد hsbc و قطر الوطنى»، أعلى سعر لشراء الريال السعودى بـ4.17 جنيه.

4 بنوك: سجلت بنوك «بلوم، عودة، قطر الوطنى، hsbc»، مقابل الجنيه أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى بسعر4.26 جنيه.