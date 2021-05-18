الهلال الأحمر الفلسطيني: كل التقدير للرئيس السيسي على الدعم المستمر

وجه المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، جهاد أبو حطب، التحية والشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، للدعم المستمر لفلسطين.

وقال أبو حطب، في تصريح لفضائية «أكسترا نيوز» الإخبارية: «نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رفعنا درجة الطواريء إلى الدرجة الرابعة، والتي أعلنت من قبل رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، وقمنا برفع الجاهزية التامة لكل دوائر وأقسام الجمعية وخاصة الأقسام الصحية منها مثل الإسعاف والمستشفيات؛ حيث تم زيادة أعداد العاملين في مجال الإسعاف».

وأضاف: «كما تم تجهيز المستشفيات الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ من حيث زيادة عدد الكوادر الطبية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة».