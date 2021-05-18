تموين الغربية: توريد 111 ألف طن قمح للشون والصوامع

أكد المهندس محمود أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الصوامع والشون الرئيسية، استقبلت 111 ألف طن من القمح من محصول الموسم الجديد منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكشف وكيل التموين بالغربية أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وشدد وكيل التموين على إتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

في المقابل أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حصاد 11356 فدان من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا العام.

الغربية تقدم التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد

وكشف أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

لجان للتحقق من جوده الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع

كما وجه محافظ الغربية بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.