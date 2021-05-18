أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021، منذ قليل، لجميع طلاب التعليم الفني، التجاري والفندقي، والزراعي والصناعي، نظام الـ3 سنوات، والـ5 سنوات، إضافة إلى التعليم المزدوج نظام الـ3 سنوات، والمهن التجارية، موضحة أنّ الامتحانات ستعقد في 5 من يونيو المقبل، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية، كما أنّ الامتحانات ستعقد في المدارس، وسيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 يبدأ 5 يونيو المقبل

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 للتدريبات المعملية والعملية ستبدأ اعتبارا من يوم 5 يونيو، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تستمر حتى يوم 17 يونيو، مؤكدة أن الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية 2021 ستبدأ يوم 19 يونيو المقبل وتستمر حتى أول شهر يوليو المقبل.

وتابعت الوزارة، أنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 750000 طالب وطالبة، في مختلف النوعيات كالتعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري وتعليم وتدريب مزدوج، موضحة أنه سيتم تخصيص 3081 لجنة امتحانية لجميع الطلاب في مختلف المدارس لعقد الامتحانات، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المشددة.

14 طالبا في كل لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى اتخصيص 1506 لجنة امتحانية لطلاب التعليم الفني الصناعي، و1196 لطلاب التعليم الفني التجاري، و288 لجنة امتحانية لطلاب التعليم الفني الزراعي، إضافة إلى 91 لطلاب التعليم الفني الفندقي، مشددة على جميع المدارس الفنية بتكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة بجميع اللجان الامتحانية، وفق القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن التصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنّه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بحيث تشمل كل لجنة امتحانية 14 طالبا لتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.