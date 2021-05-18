تعطل خطوط الكهرباء المغذية لغزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي

أعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعطل مجموعة من خطوط الكهرباء الناقلة بفعل عمليات القصف التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ما تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، في حين تمت إعادة بعضها للخدمة وجار العمل حاليا لإصلاح المتبقي منها.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء، أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «إن القصف أحدث أضرارا بالغة طالت محول الكهرباء المغذي لآبار الصفا المركزية التي تمد مناطق واسعة من مدينة غزة بالمياه، كما جرى تدمير المحول والعامود وجميع المكونات».

وأضافت: «أنها تمكنت أمس من إنجاز عدد كبير من عمليات الإصلاح للشبكات في مختلف المحافظات وأعادت ربط المناطق بالتيار الكهربائي مجددا، فيما وصل عدد ساعات التيار الكهربائي من «3-4» ساعات، مقابل أكثر من 16 ساعة فصل بسبب تعطل خطوط رئيسية ناقلة، وتدني نسبة الكهرباء المستلمة من محطة التوليد، حيث تعمل الشركة حاليا على تحسين نسبة وصل التيار عبر العديد من الإجراءات وتعمل الشركة على إعادة تأهيل الشبكات وربط المناطق وتحسين ساعات وصل التيار وامداده للمناطق».