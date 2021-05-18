ضبط 15 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحريز 4172 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، ضبط 15605 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ15558 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 47 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 2433 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 343 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 4172 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.