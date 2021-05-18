كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنّ الامتحانات ستبدأ السبت الموافق 5 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات وقائية صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب، وأوضحت أنّ الامتحانات التحريرية ستبدأ يوم 19 يونيو المقبل، ورقيا في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وكل لجنة امتحانية سيكون بها 14 طالبا فقط للحافظ على التباعد الاجتماعي بينهم ومواجهة فيروس كورونا.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تبدأ يونيو المقبل

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، تشمل دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الـ5 سنوات لطلاب الدمج، وامتحانات المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات، موضحة أنّ امتحان التدريبات المهنية سيبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل، على فترتين، صباحية ومسائية، مشددة على جميع الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزارة أنّه بالنسبة لامتحانات المدارس الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات، تبدأ الامتحانات المعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل، وتبدأ الامتحانات العملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو، وسيتم تعقيم اللجان الامتحانية جيدا وتطهيرها قبل بدء الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تعقد في المدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات ستنتهي في أول يوليو المقبل، مشددة على الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات، حيث يشمل جدول امتحانات الدبولمات الفنية، التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، وسيتم الاستعداد بشكل جيد للامتحانات.

وفي سياق منفصل، بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني، للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021 بعذر قهري، ورقيا في لجان مؤمنة جيدا.