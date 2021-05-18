«المالية»: 6.8 مليار جنيه حصيلة الجمارك في إبريل الماضي

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 10.866 آلاف شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأشار غتورى «وفقا لتقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية»، عن حصيلة الجمارك المصرية عبر منافذ «الإسكندرية والدخيلة ودمياط» في شهر إبريل، إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال أبريل الماضي، بلغت نحو6.8 مليار جنيه.

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 1.6 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 5.2 مليار جنيه .

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 8.234 آلاف وشهادة جمركية خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3.6 مليون جنيه.

وفي تقرير آخر عن حصيلة الجمارك بـ«الدخيلة» و«دمياط» أكدت وزارة المالية: أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أبريل الماضي بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

وتابع التقرير: أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 310 ملايين و31 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و571 مليونًا و209 آلاف جنيه.

واستطرد التقرير: أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4.570 آلاف بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات جنيه.