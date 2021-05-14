الجمارك تحبط محاولة تهريب 100 باروكة شعر طبيعي ومستلزماتها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي ومستلزماتها

ففي أثناء إنهاء تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف «عبد الله تامر» رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة «إبراهيم كمال» مأمور الجمرك، و«فرج حمدي» رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أجسام تكرارية معتمة أسفل الملابس بالحقائب.

الجمارك تضبط 100 باروكة من الشعر الطبيعي و62 عبوة من المستلزمات الخاصة بها

وبالعرض على «أحمد عاطف» مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف «أحمد عطالله» مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبن وجود 100 باروكة من الشعر الطبيعي و62 عبوة من المستلزمات الخاصة بها مخبأة أسفل الملابس بالحقائب.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب

وقرر «رأفت وهيب» مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 69 لسنة 2020 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي الذى أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

مصلحة الجمارك تشدد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.