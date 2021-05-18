بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالعجوزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه فى إطار خطة الدولة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية، تم إطلاق التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى العجوزة بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به إلى جانب عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز بالمهارات اللازمة لاستقبال وبحث احتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد.

من جهة أخرى، تصدى مركز ومدينة البدرشين لعدد 4 حالات بناء مخالف عبارة عن سور خاص بهنجر وأعمدة تمهيدا لبناء منزل وأعمال حفر وتشوينات تمهيداً للبناء، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد ومعدات البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة.

وخلال حملة مسائية لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق تم غلق وتشميع نادى وكافيه شهير بالمدينة ومطعم كشرى ومكتبة ومحل موبايلات ومعرض للسيارات ومصادرة 28 حالة إشغال متنوعة، كما تم رش شوارع «بورسعيد، عباس عنانى، طريق المقابر، المساكن، الإمام الشافعى»، ورفع 95 طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع المدينة.

وأسفرت حملة مسائية بنطاق مركز ومدينة الحوامدية عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى لتقديم الشيشة ومغسلة وورشة ميكانيكا ومصادرة 18 شيشة و51 كرسي و2 أنبوبة بوتاجاز و3 سماعات وثلاجة وتحرير 3 محاضر إشغال طريق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بقرية منى الأمير، وإصلاح أعطال مياه بشوارع «جامع الصفا، مسجد محمد عبده، أبوخضرة»، بعرب الساحة، وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع «محطة المياه، عزبة خطاب، الرحمة، أبو أشرف، جمال عبدالناصر»، ورفع 114 طن مخلفات من مختلف قطاعات المدينة.

وبنطاق حى الوراق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع قاعة للأفراح وتحرير 14 محضر مخالفة متنوع ومصادرة عدد 57 كرسى و 45 شيشة و 2 ترابيزة وماكينة لصنع المفاتيح و2 جهاز للتمارين الرياضية و شاشة عرض وميزان كهربائى و مرجيحة و3 أنبوبة بوتاجاز.

وفى ذات الإطار شن مركز ومدينة منشاة القناطر عدد من الحملات، أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق و 6 محاضر إشغال طريق و 4 محاضر عدم إرتداء الكمامة ومصادرة مجموعة من المصبوطات والتى تم إيداعها مخازن المدينة.

وقامت أجهزة مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بتوجيه عدد من حملات المتابعة والرصد والتى أسفرت عن غلق تشميع عدد 2مقهى بشارع الجمعية و تحرير 6 محاضر عدم إرتداء الكمامة.

كما وجه حى الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة حملة نظافة لرفع المخلفات بالممشى السياحى بالمنصورية وشوارع المجزر الألى والأربعين وسفنكس وإمتداد شارع ترسا.وأجرى مركز ومدينة العياط حملات الصيانة الدورية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية الناصرية، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.